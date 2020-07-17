Голова Борусії Д обурений рішенням CAS щодо Манчестер Сіті

Голова ради директорів дортмундської Борусії Ганс-Йоахім Ватцке висловився про рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі Манчестер Сіті.

"В цілому, це був не найкращий день для футболу. Також це невдача для УЄФА. В УЄФА тепер повинні спробувати чітко прояснити правила і ретельно вивчити їх, щоб надати ще більш явні докази. Я повністю довіряю Чеферіну.

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Я б рекомендував Манчестер Сіті припинити крики радості. Якщо ви прочитаєте аргументи CAS, то побачите, що вони є недостатньо вагомими. Насправді, будь-який тріумф недоречний", – поділився Ватцке у коментарі Kicker.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА, тому "містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21.

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