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Председатель Боруссии Д возмущен решением CAS по Манчестер Сити

17:02 - Читати українською
Председатель Боруссии Д возмущен решением CAS по Манчестер Сити
Ханс-Йоахим Ватцке / picture alliance

Председатель совета директоров дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Манчестер Сити.

"В целом, это был не лучший день для футбола. Также это неудача для УЕФА. В УЕФА теперь должны попробовать четко прояснить правила и тщательно изучить их, чтобы дать еще более явные доказательства. Я полностью доверяю Чеферину.

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Я бы рекомендовал Манчестер Сити прекратить крики радости. Если вы прочитаете доводы CAS, то увидите, что они были недостаточно весомыми. На самом деле, любой триумф неуместен", – поделился Ватцке в комментарии Kicker.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию манкунианцев на решение УЕФА, поэтому "горожане" сыграют в Лиге чемпионов сезона 2020/21.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Спортивный арбитражный суд в Лозанне Ханс-Йоахим Ватцке Лига чемпионов
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