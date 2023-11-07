Шахтар шокував Барселону на 40 хвилині. Судаков шикарним переведенням на правий фланг розпочав гольову атаку. Гочолейшвілі встиг до м'яча та навісив до штрафного, де Сікан перевисів Крістенсена у повітрі та за красивою траєкторією відправив сферу у ворота тер Штегена.

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У другому таймі "блаугранас" захопили контроль над м'ячем та закривши Шахтар на власній половині. Втім, "гірники" не забували гостро контратакувати – моменти були в Гочолейшвілі та Сікана, але тер Штеген впорався з ударами впритул. В підсумку, Шахтар втримав переможний рахунок.