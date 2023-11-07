Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Шахтар сенсаційно обіграв Барселону в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Шахтар шокував Барселону на 40 хвилині. Судаков шикарним переведенням на правий фланг розпочав гольову атаку. Гочолейшвілі встиг до м'яча та навісив до штрафного, де Сікан перевисів Крістенсена у повітрі та за красивою траєкторією відправив сферу у ворота тер Штегена.
Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років
У другому таймі "блаугранас" захопили контроль над м'ячем та закривши Шахтар на власній половині. Втім, "гірники" не забували гостро контратакувати – моменти були в Гочолейшвілі та Сікана, але тер Штеген впорався з ударами впритул. В підсумку, Шахтар втримав переможний рахунок.