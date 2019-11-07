"Гол Мораєса став переломним": чому Коноплянки бракувало, Марлос заслужив вилучення, а Пятов не зрозумів, як пропустив

"Футбол 24" обговорює матч 4 туру Ліги чемпіонів Динамо Загреб – Шахтар (3:3) із Геннадієм Орбу, півзахисником "гірників" і збірної України 90-х.

– Після того, як рахунок став 3:1 на користь Загреба, ви вже не вірили у порятунок Шахтаря?

– Можливо, я й не вірив. Багато хто не вірив. Але найголовніше, що у нього вірили самі футболісти і тренерський штаб Шахтаря.

Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

– Чи здивувало вас, що у вирішальні секунди пенальті пробивав Тете – нещодавній новачок, який, до того ж, кількома хвилинами раніше вийшов на заміну, а не хтось із лідерів команди?

– Честь і хвала для Тете за те, що він взяв на себе сміливість і підійшов до "позначки" у такий відповідальний момент. Думаю, бразилець був впевнений у своїх силах. Віддамо йому належне.

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– Відсутність Коноплянки та Соломона – відчувалася?

– Так, я про це казав ще перед матчем. Звісно, обох бракувало. Вони могли вийти як у стартовому складі, так і на заміну, підсилити гру. Тим паче, ми пам’ятаємо переможний гол Соломона у ворота Аталанти. Зіграли б вони у Загребі – все могло закінчитися по-іншому.

Але й без Коноплянки та Соломона потрібно було перемагати. Забий Матвієнко після вилучення гравця Динамо, гра пішла б за іншим сценарієм.

– Хто і що вам найбільше сподобалося у вчорашній грі Шахтаря?

– Сподобалися останні 5 хвилин. Шахтар серйозно додав, плюс – у психологічному плані "гірники" не опустили руки. З гравців, як і зазвичай, виділявся Тайсон. Добре зіграв Мораєс – віддав гольову передачу і забив сам. Вважаю, що не пенальті був вирішальним у цьому матчі, а саме гол Мораєса – він став переломним. Залишалося ще три хвилини, щоб зрівняти рахунок.

– А що вам не сподобалося? Можливо, чергові помилки лінії захисту?

– Я б не сказав, що були якісь грубі помилки. Були дрібні промахи, якими хорвати вміло скористалися. Шахтар розпочав матч дуже потужно, відкрив рахунок. На мою думку, потрібно було продовжувати в такому ж дусі.

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Натомість наша команда віддала ініціативу, хотіла зіграти на контратаках, швидко пропустила у відповідь. Ось це мені не сподобалося. Гадаю, "гірникам" вистачило б сил, щоб при рахунку 1:0 забити другий м'яч.

– Традиційний матч у виконанні Пятова: рятував команду, але третій гол – на його совісті…

– Буває таке… Зате він заробив право на пенальті (Усміхається). Фахово коментувати гру голкіперів – не моя специфіка. Можливо, Андрій навіть сам не зрозумів, як м'яч пролетів під його руками.

– Вилучення Марлоса – по ділу?

– Так, воно заслужене. Інше питання – Марлос міг і не отримувати другого "гірчичника". Фол за 70-80 метрів від власних воріт – невиправданий. Тим паче, він вже немолодий гравець, з великим досвідом, повинен був пам'ятати, що "висить" на "гірчичнику". Більше того, поруч перебував Степаненко, який так чи інакше перехопив би м’яч.

– Кого загребська нічия зі стратегічної точки зору влаштувала найбільше – Шахтар чи Аталанту?

– Якщо відкинути Ман Сіті, то у нашій групі все так заплуталось! Нічия у Загребі, безперечно, на руку Аталанті. Дай Боже, щоб Шахтар взяв очки у Манчестері, але ми розуміємо – зробити це буде надзвичайно важко. Сіті прагнутиме на власному стадіоні достроково оформити путівку у плей-офф. Тож доля другого місця вирішиться у шостому турі.

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