Тете після рятівного гола у Загребі: Це найдраматичніший матч у моїй кар’єрі

Бразильський форвард донецького Шахтаря Тете поділився емоціями після вирішального гола у ворота загребського Динамо у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

"Я дякую Богові за цей гол. Наша команда дуже добре себе показувала, навіть у найскладніші моменти, і в підсумку вдалося добитися нічиєї.

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Чому саме я наважився пробити пенальті? Був упевнений в собі. Відчував, що можу забити, і, слава Богу, мені це вдалося. Поза всякими сумнівами, це найдраматичніший і найемоційніший поєдинок у моїй кар'єрі. Ліга чемпіонів і матч з таким напруженням... Я дуже щасливий!", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем була зафіксована бойова нічия 3:3. Забивши першими на 13-й хвилині "гірники" на 90-й хвилині поступались супернику 1:3. Вже у доданий час зусиллями Мораєса і Тете дончанам вдалось встановити "статус кво". До слова, Тете відзначився з пенальті на 98-й хвилині.

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