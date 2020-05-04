Гол майже з центра поля – легенду Шахтаря привітали пам'ятним відео шаленого удару в Лізі чемпіонів

Колишня зірка Шахтаря Фернандінью приймає привітання з приводу свого 35-річчя.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав легендарного екс-півзахисника Шахтаря Фернандінью з 35-річчям. Спеціально до його дня народження УЄФА виклав відео шедеврального пострілу бразильця у ворота Базеля.

Знищення Азара і переможний постріл Фернандінью у ворота Челсі – гол дня від Шахтаря

Нагадаємо, у першому турі групового розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2008/09 Шахтар на виїзді здолав швейцарський клуб з рахунком 2:1. Перший гол у матчі потужним ударом майже з центра поля забив саме Фернандінью.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ