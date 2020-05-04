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Гол майже з центра поля – легенду Шахтаря привітали пам'ятним відео шаленого удару в Лізі чемпіонів

4 травня 21:34 2298 Читать на русском
Гол майже з центра поля – легенду Шахтаря привітали пам'ятним відео шаленого удару в Лізі чемпіонів
Фернандінью / Фото з відкритих джерел

Колишня зірка Шахтаря Фернандінью приймає привітання з приводу свого 35-річчя.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав легендарного екс-півзахисника Шахтаря Фернандінью з 35-річчям. Спеціально до його дня народження УЄФА виклав відео шедеврального пострілу бразильця у ворота Базеля.

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Нагадаємо, у першому турі групового розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2008/09 Шахтар на виїзді здолав швейцарський клуб з рахунком 2:1. Перший гол у матчі потужним ударом майже з центра поля забив саме Фернандінью.

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Теги
Відеоновини Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Фернандінью Фернандінью Базель Базель
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