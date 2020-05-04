Гол почти с центра поля – легенду Шахтера поздравили памятным видео безумного удара в Лиге чемпионов

Бывшая звезда Шахтера Фернандиньо принимает поздравления по поводу своего 35-летия.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети Твиттер поздравил легендарного экс-полузащитника Шахтера Фернандиньо с 35-летием. Специально ко дню рождения УЕФА выложил видео шедеврального выстрела бразильца в ворота Базеля.

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Напомним, в первом туре группового розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2008/09 Шахтер на выезде одолел швейцарский клуб со счетом 2:1. Первый гол в матче мощным ударом почти с центра поля забил именно Фернандиньо.

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