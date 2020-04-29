Знищення Азара і переможний постріл Фернандінью у ворота Челсі – гол дня від Шахтаря

Шахтар продовжує пригадувати ефектні і важливі голи своїх гравців з попередніх сезонів.

Черговим моментом рубрики "Гол дня" у Твіттері донеччан став точний удар Фернандінью у матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2012/13 проти Челсі.

Фернандінью з ностальгією пригадав період кар'єри в Шахтарі

Алекс Тейшейра відкрив рахунок у дебюті зустрічі, а в середині другого тайму відзначився інший бразилець. Фернандінью в центрі поля "переїхав" тоді ще молодого Едена Азара, стрімко побіг до штрафного майданчика і розстріляв дальній кут воріт Чеха з передачі Адріано. Оскар під завісу поєдинку скоротив відставання, але перемогу святкувала команда Луческу – 2:1.

Додамо, що Шахтар у розіграші Ліги чемпіонів 2012/13 зміг вирвати другу сходинку в надскладній групі з Ювентусом, Челсі та Норшелланном.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ