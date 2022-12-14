Нападнику збірної Франції Рандалю Коло Муані знадобилося 44 секунди, щоб забити у ворота збірної Марокко у півфіналі ЧС-2022. Про це повідомляє Opta. Однак цей гол не став найшвидшим на чемпіонатах світу у виконанні гравця, який вийшов на заміну.

Франція – Марокко – відео голів

Джерело повідомляє, що раніше на Мундіалях "суперсаби" забивали через 16 і 26 секунд після появи на полі по ходу матчів. Так, форвард збірної Данії Еббе Санд забив у 1/8 фіналу ЧС-1998 у ворота збірної Нігерії через 26 секунд після виходу на заміну, а нападник збірної Уругваю Річард Моралес забив на ЧС-2022 у ворота збірної Сенегалу через 16 секунд після своєї появи на полі.

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