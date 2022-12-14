Нападающему сборной Франции Рандалю Коло Муани понадобилось 44 секунды, чтобы забить в ворота сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022. Об этом информирует Opta. Однако этот гол не стал самым быстрым на чемпионатах мира в исполнении игрока, который вышел на замену.

Франция – Марокко – видео голов

Источник сообщает, что ранее на Мундиалях "суперсабы" забивали спустя 16 и 26 секунд после появления на поле по ходу матчей. Так, форвард сборной Дании Эббе Санд забил в 1/8 финала ЧМ-1998 в ворота сборной Нигерии спустя 26 секунд после выхода на замену, а нападающий сборной Уругвая Ричард Моралес забил на ЧМ-2022 в ворота сборной Сенегала спустя 16 секунд после своего появления на поле.

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