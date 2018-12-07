Гол Фернандінью з нульового кута та невідпорний постріл Срни: Шахтар пригадав голи у ворота французьких команд

Перед важливим матчем з Ліоном в Лізі чемпіонів "гірники" згадали усі голи донеччан французьким клубам.

Від голів Жадсона та Срни до результативних ударів Гая і Мораєса.

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Після 5-турів "гірники" посідають 3 місце у квартеті F. У активі Шахтаря 5 очок, на 2 місці йде Ліон з 7-ма пунктами в активі. Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня. Цей поєдинок стане вирішальним як для українців, так і для французів, адже саме у цьому матчі будуть розігрувати долю 2 путівки у плей-офф турніру.

Раніше повідомлялось, що матч відбудеться у Києві, адже УЄФА заборонив проводити матч у Харкові через дію воєнного стану в Україні.