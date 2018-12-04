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Шахтар прийме Ліон на НСК Олімпійський, – Бурбас

15:46 3434 Читать на русском
Шахтар прийме Ліон на НСК Олімпійський, – Бурбас
Шахтар прийме Ліон на НСК Олімпійський, – Бурбас

В найближчі години УЄФА офіційно вирішить, де буде проводитись матч 6-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном.

"Шахтар – Ліон у Києві на НСК Олімпійський. Саме такий базовий варіант затвердили у Ньоні. Офіційно про це рішення оголосять протягом години", – написав у Twitter журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас.

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Раніше повідомлялось, що матч відбудеться у Львові або Києві, адже УЄФА заборонив проводити матч у Харкові через дію воєнного стану в Україні.

Після 5-турів "гірники" посідають 3 місце у квартеті F. У активі Шахтаря 5 очок, на 2 місці йде Ліон з 7-ма пунктами в активі. Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня. Цей поєдинок стане вирішальним як для українців, так і для французів, адже саме у цьому матчі будуть розігрувати долю 2 путівки у плей-офф турніру.

Нагадаємо, поєдинок Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом УЄФА переніс з Полтави у Київ через впровадження в Україні воєнного стану.

До слова, Динамо на наступний день після поєдинку Шахтаря повинно приймати Яблонец на НСК Олімпійський.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів УЄФА Ігор Бурбас Шахтар - Ліон
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