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"Для нас це більше, ніж фінал": Шахтар представив крутий україномовний проморолик до матчу проти Ліона

21:15 250 Читать на русском
"Для нас це більше, ніж фінал": Шахтар представив крутий україномовний проморолик до матчу проти Ліона
Шахтар – Ліон

12 грудня відбудеться вирішальний матч для Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Гірники" на своєму каналі у YouTube опублікували промо вирішального двобою проти французького Ліона.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 12 грудня о 22:00 за київським часом. Раніше УЄФА заборонив проведення матчу в Харкові через дію в області воєнного стану. В підсумку поєдинок перенесли у Київ на НСК Олімпійський.

Після 5-турів "гірники" посідають 3 місце у квартеті F. У активі Шахтаря 5 очок, на 2 місці йде Ліон з 7-ма пунктами в активі. Поєдинок останнього туру стане вирішальним як для українців, так і для французів, адже саме у цьому матчі будуть розігрувати долю 2 путівки у плей-офф турніру.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
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Ліон
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