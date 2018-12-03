Шахтар – Ліон: матч не відбудеться в Харкові – УЄФА прийняв офіційне рішення

Головний футбольний орган Європи прийняв офіційне рішення щодо проведення матчів в регіонах, де введено воєнний стан.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проводити матчі в місцях, де оголошено воєнний стан, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Також заборонено проводити поєдинки в локаціях, куди можна дістатися лише через регіон, де введено воєнний стан.

"Жоден матч під егідою УЄФА не відбудуться в тих місцях, де діє воєнний стан. Матч між Шахтарем і Ліоном не відбудеться в Харкові. Також ми поки не знаємо, в якому місті пройде ця гра", – цитує заступника генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті видання AFP.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон запланований на 12 грудня.

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