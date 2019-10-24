Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі

Лондонський Челсі мінімально здолав амстердамський Аякс у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Аякс і Челсі грали на рівних, почергово створюючи напівмоменти біля володінь суперника. Спочатку ближчими до перемоги були "аяксиди".

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Вони навіть забили на 37-й хвилині, коли Квінсі Промес замкнув удар-простріл Зієша. Однак, арбітр з допомогою VAR відмінив гол через офсайд. Під завісу поєдинку активніше заграв Челсі. Це принесло результат на 86-й хвилині, коли спрацювала зв'язка резервістів Пулішіч-Батшуаї. Американець прорвався лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а бельгійський форвард із кількох метрів пробив у протихід Онана.

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