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Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі

10:36 434 Читать на русском
Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі
Радість "синіх" / ФК Челсі

Лондонський Челсі мінімально здолав амстердамський Аякс у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

 
Міши Батшуаї 86’
86’ Міши Батшуаї

Аякс і Челсі грали на рівних, почергово створюючи напівмоменти біля володінь суперника. Спочатку ближчими до перемоги були "аяксиди".

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Вони навіть забили на 37-й хвилині, коли Квінсі Промес замкнув удар-простріл Зієша. Однак, арбітр з допомогою VAR відмінив гол через офсайд. Під завісу поєдинку активніше заграв Челсі. Це принесло результат на 86-й хвилині, коли спрацювала зв'язка резервістів Пулішіч-Батшуаї. Американець прорвався лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а бельгійський форвард із кількох метрів пробив у протихід Онана.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Челсі Челсі Аякс Аякс Відеоновини Міши Батшуаї Міши Батшуаї Аякс - Челсі
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