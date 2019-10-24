Гол джокера Батшуаи в видеообзоре поединке Аякс – Челси

Лондонский Челси минимально одолел амстердамский Аякс в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Аякс и Челси играли на равных, поочередно создавая полумоменты у ворот соперника. Сначала ближе к победе были "аяксиды".

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Они даже забили на 37-й минуте, когда Квинси Промес замкнул удар-прострел Зиеша. Однако, арбитр при помощи VAR отменил гол из-за офсайда. Под занавес поединка активнее заиграл Челси. Это принесло результат на 86-й минуте, когда сработала связка резервистов Пулишич-Батшуаи. Американец прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а бельгийский форвард с нескольких метров пробил в противоход Онана.

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