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Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль

09:38 257 Читать на русском
Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль
Алекс Окслейд-Чемберлен (із м'ячем) / ФК Ліверпуль

Англійський Ліверпуль розгромив бельгійський Генк у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

88’ Стівен Одей
 
Алекс Окслейд-Чемберлен 2’
Алекс Окслейд-Чемберлен 57’
Садьйо Мане 77’
Мохамед Салах 87’
2’ Алекс Окслейд-Чемберлен
57’ Алекс Окслейд-Чемберлен
77’ Садьйо Мане
87’ Мохамед Салах
88’ Стівен Одей

Найбільше до успіху мерсисайдців доклався Алекс Окслейд-Чемберлен, який провів найкращий матч після відновлення від важкої травми. У першому таймі англієць несподівано для голкіпера влучно пробив метрів із 20-ти. А на старті другої половини гри Окс виконав справжній шедевр, пробивши шведою після пасу Фірміно.

Інтер – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Довершили розгром Генка Садьйо Мане та Мохамед Салах, які ще й асистували одне одному. Спочатку єгиптянин пасом із глибини вивів сенегальця на побачення із кіпером, а потім вже сам Салах розібрався із центрбеками й забив із близької відстані. Єдиною втіхою вечора для фанатів "гірників" став гол престижу від Одея під завісу поєдинку.

Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив Генк

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Відеоновини Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль Генк Генк Генк - Ліверпуль
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