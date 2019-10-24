Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль

Англійський Ліверпуль розгромив бельгійський Генк у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Найбільше до успіху мерсисайдців доклався Алекс Окслейд-Чемберлен, який провів найкращий матч після відновлення від важкої травми. У першому таймі англієць несподівано для голкіпера влучно пробив метрів із 20-ти. А на старті другої половини гри Окс виконав справжній шедевр, пробивши шведою після пасу Фірміно.

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Довершили розгром Генка Садьйо Мане та Мохамед Салах, які ще й асистували одне одному. Спочатку єгиптянин пасом із глибини вивів сенегальця на побачення із кіпером, а потім вже сам Салах розібрався із центрбеками й забив із близької відстані. Єдиною втіхою вечора для фанатів "гірників" став гол престижу від Одея під завісу поєдинку.

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