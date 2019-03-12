Гнабрі: Ліверпуль фаворит, але ми – Баварія

Німецький вінгер Баварії Серж Гнабрі поділився очікуваннями щодо матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Серж Гнабрі заявив, що громадськість має підстави вважати Ліверпуль фаворитом, але німецький нападник вірить, що Баварія Мюнхен може подолати "червоних" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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"Я не думаю, що громадськість помиляється. Ліверпуль грає дуже сильний сезон, ви не можете заперечувати цього.



Але це не означає, що ми входимо в гру і говоримо: "У нас нема шансів". Навпаки, у нас є свої сильні сторони, ми Баварія", – розповів Гнабрі Goal.com.

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Як вінгер, Гнабрі каже, що має чому вчитися у всіх трьох зірок Ліверпуля, але виділяє іншого гравця у стані суперника.



"Джорджініо Вейналдум. Коли я дивлюся матчі Ліверпуля, він всюди", – поділився Гнабрі.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться завтра, 13 березня, о 22:00.