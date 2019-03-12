Баварія – Ліверпуль: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Баварія приймає Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Баварія – Ліверпуль відбудеться 13 березня в Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Баварія – Ліверпуль, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Нульова нічия у першому матчі залишає шанси команд на вихід у чвертьфінал приблизно рівними.

Авторитетна контора William Hill віддає невелику перевагу Баварії. Вихід команди Ніко Ковача у чвертьфінал за підсумками основного часу оцінюється в 2.10, а на прохід Ліверпуля дають коефіцієнт 3.40. На успіх Баварії за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті пропонують поставити з 1.80, на Ліверпуль – 1.91.

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Фахівці BWin вихід Баварії в 1/4 фіналу в основний час оцінюють у 2.05, Ліверпуля – 3.50. На підсумкову перемогу мюнхенців коефіцієнт складає 1.83, команди Юргена Клоппа – 1.91.

Нагадаємо, участь у чвертьфіналі собі вже забезпечили Аякс, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед та Порту. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде у п'ятницю, 15 березня. Початок о 13:00 за київським часом.