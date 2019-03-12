Гнабри: Ливерпуль фаворит, но мы – Бавария

Немецкий вингер Баварии Серж Гнабри поделился ожиданиями относительно матча 1/8 Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Серж Гнабри заявил, что общественность имеет основания считать Ливерпуль фаворитом, но немецкий нападающий верит, что Бавария может преодолеть "красных" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Я не думаю, что общественность ошибается. Ливерпуль проводит очень сильный сезон, вы не можете отрицать этого.



Но это не значит, что мы выйдем на игру и скажем: "У нас нет шансов". Наоборот, у нас есть свои сильные стороны, мы Бавария", – рассказал Гнабри Goal.com.

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Как вингер, Гнабри говорит, что ему есть чему учиться у всех трех звезд Ливерпуля, но выделяет другого игрока в стане соперника.



"Джорджинио Вейналдум. Когда я смотрю матчи Ливерпуля, он везде", – поделился Гнабри.



Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 13 марта, в 22:00.