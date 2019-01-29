Гладкий став гравцем Демірспора, – ЗМІ

Колишній нападник Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий покинув турецький Різеспор.

Гладкий продовжить кар'єру в клубі з другого за силою дивізіону Туреччини Демірспор, повідомляє Ajansspor.

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Зазначимо, що клуби поки офіційно не підтвердили угоду. Окрім того, деталі трансферу наразі залишаються невідомими.

31-річний українець у складі Різеспора провів 12 матчів, в яких забив 3 голи. Демірспор після 19 турів посідає 9-е місце в таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини.

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