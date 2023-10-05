УЄФА оприлюднив найкращу команду 2-го туру Ліги чемпіонів згідно з оцінками у Fantasy.

Данило Сікан опинився серед трійки найкращих форвардів туру, набравши 13 очок у Fantasy (грі, де футболісти набирають очки за виступи в реальному житті – прим.). Стільки ж отримали Расмус Хьойлунд (Манчестер Юнайтед) та Брума (Брага).

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Найкращим воротарем став Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Трійку захисту склали Давінсон Санчес (Галатасарай), Фабіан Шер (Ньюкасл) та Давіде Калабрія (Мілан). У півзахисті опинились Осман Букарі (Црвена Звезда), Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Джуд Беллінгем (Реал), Мігель Альмірон (Ньюкасл).

Нагадаємо, що Сікан оформив дубль у поєдинку з Антверпеном, принісши перемогу Шахтарю (3:2). Цікаво, що це були перші голи Данила в єврокубках.

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