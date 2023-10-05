Даниил Сикан оказался среди тройки лучших форвардов тура, набрав 13 очков в Fantasy (игре, где футболисты набирают очки за выступления в реальной жизни – прим.). Столько же получили Расмус Хёйлунд (Манчестер Юнайтед) и Брума (Брага).

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Лучшим вратарем стал Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Тройку защиты составили Давинсон Санчес (Галатасарай), Фабиан Шер (Ньюкасл) и Давиде Калабрия (Милан). В полузащите оказались Осман Букари (Црвена Звезда), Браис Мендес (Реал Сосьедад), Джуд Беллингем (Реал), Мигель Альмирон (Ньюкасл).

Напомним, что Сикан оформил дубль в поединке с Антверпеном, принеся победу Шахтеру (3:2). Интересно, что это были первые голы Даниила в еврокубках.

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