Марко Матерацці дивитиметься півфінал Ліги чемпіонів між Інтером і Міланом на трибуні Курва Норд.

У понеділок чемпіон світу 2006 року провів серед своїх підписників в Instagram опитування на тему "Де мені подивитися матч-відповідь із Міланом?" Колишній захисник запропонував два варіанти відповіді: "З головної трибуни" і "З Курви Норд". Про це інформує Football Italia.

Інтер – Мілан: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Велика частина вболівальників проголосувала за варіант із Курвою Норд, на якій зазвичай розташовуються ультрас "нерадзуррі".

Востаннє Інтер виходив у фінал ЛЧ тоді, коли в його складі був Марко Матерацці. У 2010 році колишній захисник Інтера виграв цей трофей після перемоги міланської команди над Баварією у фіналі турніру (2:0).

Матч Інтер – Мілан відбудеться сьогодні, 16 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Інтер – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів