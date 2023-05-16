Марко Матерацци будет смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом на трибуне Курва Норд.

В понедельник чемпион мира 2006 года провёл среди своих подписчиков в Instagram опрос на тему "Где мне посмотреть ответный матч с Миланом?" Бывший защитник предложил два варианта ответа: "С главной трибуны" и "С Курвы Норд". Об этом информирует Football Italia.

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Большая часть болельщиков проголосовала за вариант с Курвой Норд, на которой обычно располагаются ультрас "нерадзурри".

Последний раз Интер выходил в финал ЛЧ тогда, когда в его составе был Марко Матерацци. В 2010 году бывший защитник Интера выиграл этот трофей после победы миланской команды над Баварией в финале турнира (2:0).

Матч Интер – Милан состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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