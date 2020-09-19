Бельгійський Гент вирішив віддати нападника команди Георгія Квілітаю в оренду перед зустріччю із київським Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Грузин приєднається до кіпрського Анортосіса на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт Гента.

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Таким чином, Квілітая точно не зіграє проти Динамо – матчі Ліги чемпіонів відбудуться 23 та 29 вересня відповідно.

До слова, Георгій провів 23 поєдинки у минулому сезоні у складі Гента в чемпіонаті Бельгії, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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