Гент залишився без ще одного гравця перед матчем з Динамо у Лізі чемпіонів
18:08 - Читать на русском
Бельгійський Гент вирішив віддати нападника команди Георгія Квілітаю в оренду перед зустріччю із київським Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Грузин приєднається до кіпрського Анортосіса на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт Гента.
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Таким чином, Квілітая точно не зіграє проти Динамо – матчі Ліги чемпіонів відбудуться 23 та 29 вересня відповідно.
До слова, Георгій провів 23 поєдинки у минулому сезоні у складі Гента в чемпіонаті Бельгії, записавши до свого активу гол та 2 асисти.
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