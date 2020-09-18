Гент втратив ключового гравця на обидва матчі проти Динамо в Лізі чемпіонів
22:59 - Читать на русском
Гент зазнав серйозної втрати перед плей-офф Ліги чемпіонів, де доведеться зустрітись з Динамо.
Бельгійці не зможуть розраховувати на основного хавбека Георгія Чакветадзе, стверджує HLN.
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Грузин травмував коліно, коли заробляв вирішальний пенальті для Романа Яремчука у матчі проти Рапіда. Орієнтовний термін відновлення – 2-3 тижні. Це означає, що Чекветадзе точно пропустить обидві гри з Динамо – 23 і 29 вересня.
Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації ЛЧ Гент здолав Рапід (2:1), а Динамо розібралося з АЗ (2:0).
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