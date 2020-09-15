Гент – Рапід Відень: стартові склади на матч кваліфікації Ліги чемпіонів – один українець у старті
Бельгійський Гент приймає віденський Рапід у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Гент – Рапід Відень розпочнеться о 21:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на каналі "Спорт 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Лунін втримав ворота на замку під час спарингу Реала – Зідан довірив українцю один тайм
Стартові склади команд:
Гент: Роф – Кастро-Монтес, Арсланагіч, Нгаду-Нгаджі, Фортуна – Дорш, Овусу, Кумс – Яремчук, Депуатр, Чакветадзе
Запасні: Косеманс, Ніангбо, Безус, Ботака, Кляйндінст, Оджіджа-Офо, Пластун
Рапід Відень: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Гофманн, Ульманн – Любічіч, Петровіч – Мург, Фунтас, Арасе – Кара
Запасні: Гартлер, Граховац, Демір, Зоннляйнтнер, Зульцбахер, Кітагава, Кнасмюллєр
Яремчук на руїнах після революції, Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ