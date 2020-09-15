Гент – Рапид Вена: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – один украинец в старте
Бельгийский Гент принимает венский Рапид в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Гент – Рапид Вена начался в 21:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно посмотреть на канале "Спорт 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Стартовые составы команд:
Гент: Роф – Кастро-Монтес, Арсланагич, Нгаду-Нгаджи, Фортуна – Дорш, Овусу, Кумс – Яремчук, Депуатр, Чакветадзе
Запасные: Косеманс, Нтангбо, Безус, Ботака, Кляйндтнст, Оджиджа-Офо, Пластун
Рапид Вена: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Ульманн – Любичич, Петрович – Мург, Фунтас, Арасе – Кара
Запасные: Гартлер, Граховац, Демир, Зоннляйнтнер, Зульцбахер, Китагава, Кнасмюллер
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