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Гент орендує форварда Крістал Пелас Сорлота – Яремчук отримає серйозного конкурента

14:40 134 Читать на русском
Гент орендує форварда Крістал Пелас Сорлота – Яремчук отримає серйозного конкурента
Александер Сорлот / ФК Крістал Пелас

Нападник Крістал Пелас Алекандер Сорлот на правах оренди перейде в Гент, де стане конкурентом Романа Яремчука.

Гент близький до оформлення оренди норвезького нападника Александра Сорлота, повідомляє Sky Sports.

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Гравець перейшов до "орлів" з Мітьюлланда минулої зими за 10 млн євро, а на його місце данський клуб придбав українця Артема Довбика. Але норвежець не зумів проявити себе в Англії.

Повідомляється, що вже сьогодні, 8 січня, Сорлот приєднається до нових партнерів на зборі в Іспанії.

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Гент Гент Крістал Пелас Крістал Пелас Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Александер Сорлот Александер Сорлот
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