Гент орендує форварда Крістал Пелас Сорлота – Яремчук отримає серйозного конкурента

Нападник Крістал Пелас Алекандер Сорлот на правах оренди перейде в Гент, де стане конкурентом Романа Яремчука.

Гент близький до оформлення оренди норвезького нападника Александра Сорлота, повідомляє Sky Sports.

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Гравець перейшов до "орлів" з Мітьюлланда минулої зими за 10 млн євро, а на його місце данський клуб придбав українця Артема Довбика. Але норвежець не зумів проявити себе в Англії.

Повідомляється, що вже сьогодні, 8 січня, Сорлот приєднається до нових партнерів на зборі в Іспанії.