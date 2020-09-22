"Структура гри Динамо в єврокубкових матчах поки не зазнає змін. У Генті підопічні Мірчі Луческу діятимуть від оборони. Це принесло результат в поєдинках з Шахтарем і АЗ, то навіщо щось міняти?

Гент – Динамо: капітан бельгійців не допоможе команді в обох матчах проти киян

Гент – не той клуб, з яким динамівці не зможуть впоратися. АЗ, вважаю, сильніший. У бельгійців немає того запасу, щоб можна було здивувати суперника. У киян лава запасних за якістю виконавців, на мій погляд, довша. Можливо, і мотивація буде трохи вища у гостей, оскільки Динамо вже чотири роки не виступало у груповому раунді Ліги чемпіонів. Зараз путівка близько. І добре, що суперництво складається з двох матчів. В одному поєдинку безглузда випадковість може вирішити долю протистояння.

У Бельгії динамівцям важливо не пропустити. Психологічно це допоможе в домашній зустрічі. Яремчук? Якщо український форвард Гента вийде на поле, то він буде мотивований подвійно. Романа варто побоюватися. Проте, припущу, що поєдинок завершиться внічию – 0:0", – цитує Саленка видання РБ.

Нагадаємо, вже завтра, 23 вересня, Динамо на виїзді зіграє перший матч плей-офф раунду Ліги чемпіонів проти Гента. Початок зустрічі о 22:00.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ