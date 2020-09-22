"Структура игры Динамо в еврокубковых матчах пока не меняется. В Генте подопечные Мирчи Луческу будут действовать от обороны. Это принесло результат в поединках с Шахтером и АЗ, зачем что-то менять?

Гент – Динамо: капитан бельгийцев не поможет команде в обоих матчах против киевлян

Гент – не тот клуб, с которым динамовцы не смогут справиться. АЗ, считаю, сильнее. У бельгийцев нет того запаса, чтобы можно было удивить соперника. У киевлян скамейка запасных по качеству исполнителей, на мой взгляд, длиннее. Возможно, и мотивация будет несколько выше у гостей, поскольку Динамо уже четыре года не выступало в групповом раунде Лиги чемпионов. Сейчас путевка близко. И хорошо, что соперничество состоит из двух матчей. В одном поединке нелепая случайность может решить судьбу противостояния.

В Бельгии динамовцам важно не пропустить. Психологически это поможет в домашней встрече. Яремчук? Если украинский форвард Гента выйдет на поле, то он будет мотивирован вдвойне. Романа стоит опасаться. Однако, предположу, что поединок завершится вничью – 0:0", – цитирует Саленко издание РБ.

Напомним, уже завтра, 23 сентября, Динамо на выезде сыграет первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Гента. Начало встречи в 22:00.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ