Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Динамо на "Футбол 24", стартує 23 вересня о 22:00. Бельгійці пройшли віденський Рапід, а українці вибили АЗ Алкмаар. Це друга єврокубкова зустріч команд. У сезоні 2010/11 вони вже зустрічалися в рамках кваліфікації ЛЧ. Динамо двічі спокійно здолало Гент (3:1 та 3:0). З того складу в команді Луческу нині формально перебувають четверо. Денис Гармаш навіть забивав на виїзді, але на першу гру в Бельгію він не поїхав. Денис Бойко зараз запасний, а не основний. А Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв (також знає, як забивати Генту) пересіли на тренерську лаву.

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За бельгійський клуб нині виступають відразу 3 гравці збірної України. Романи Яремчук та Безус колись грали за Динамо, тож для них це особлива зустріч. Ігор Пластун починав у Києві, але за Оболонь. Форма Гента не вражає: 4 поразки та лише 2 перемоги за 6 стартових турів у чемпіонаті. Причому центральний захисник Пластун є головним бомбардиром команди – 2 голи. Водночас Яремчук відзначився тільки з пенальті в 3 кваліфай-раунді ЛЧ. Динамо ж при Луческу вже навіть взяло перший трофей. Кияни виграли 4 офіційні матчі, лише раз зігравши внічию.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Гент – Динамо

У першій грі фахівці всіх букмекерських контор ставлять на бельгійців. Коефіцієнти на перемогу Гента коливаються від 2,31 до 2,5. Кожна поставлена гривня на Динамо в разі успіху киян збільшить ваш бюджет майже в 2,85-3,1 разу. У нічию вірять найменше: від 3,1 до 3,36.

Найбільш імовірним результатом британські букмекери називають 1:0 на користь як українців, так і бельгійців. Далі йде 0:0. Цікаво, що на William Hill у топ-3 фаворитів серед тих, хто повинен забити гол за Динамо, досі висить Артем Кравець – форвард, який покинув команду Луческу в понеділок та навіть не поїхав до Бельгії. Найбільше ж вірять у взяття воріт від Яремчука – коефіцієнт 5 до 1.