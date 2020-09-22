Перед поєдинок з Динамо у Лізі чемпіонів Гент у шостому турі чемпіонаті Бельгії на виїзді мінімально обіграв Мускрон. На 30-й хвилині зустрічі травму отримав капітан "буйволів" Свен Кумс і змушений був покинути поле.

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Як повідомляє видання Voetbalnieuws.be, 32-річний півзахисник через ушкодження пропустить близько двох тижнів – медичне обстеження показало незначне напруження литкового м'яза. Таким чином досвідчений гравець не допоможе своїй команді в обох матчах проти Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, першу гру кияни проведуть на виїзді – зустріч у Бельгії відбудеться в середу, 23 вересня, о 22:00. Матч-відповідь пройде на НСК Олімпійський у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22:00. Переможець протистояння вийде до групового раунду Ліги чемпіонів.

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