"Кваліфікація Ліги чемпіонів входить в свою вирішальну стадію. Тепер матчі гратимуть двічі, тобто ефект несподіванки і випадковості нівелюється. Київське Динамо буде виборювати путівку в груповий турнір з бельгійським клубом Гент.

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Дуже цікаве протистояння. У Генті грає Роман Яремчук, нападник збірної України, який був раніше в системі київського Динамо. Київський клуб не грав в Лізі чемпіонів вже кілька сезонів, а це серйозні фінансові втрати. Звичайно ж, зараз головне завдання для Динамо – пройти бельгійську команду.

Мірча Луческу в останньому матчі чемпіонату України дав відпочинок основній групі гравців, явно готуючи команду до матчу в Бельгії. Я думаю, що досвідчений тренер розуміє, що головне завдання Динамо – забити гол. Навіть якщо вони і програють з рахунком 1:2, перед матчем-відповіддю – це нормальний результат", – цитує Андронова bookmaker-ratings.

Нагадаємо, Гент прийматиме Динамо сьогодні, 23 вересня, початок зустрічі о 22:00.

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