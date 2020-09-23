"Квалификация Лиги чемпионов входит в свою решающую стадию. Теперь матчи будут играть дважды, то есть эффект неожиданности и случайности нивелируется. Киевское Динамо будет бороться за путевку в групповой турнир с бельгийским клубом Гент.

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Очень интересное противостояние. В Генте играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского Динамо. Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьезные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для Динамо – пройти бельгийскую команду.

Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытный тренер понимает, что главная задача Динамо – забить гол. Даже если они и проигрывают со счетом 1:2, перед ответным матчем – это нормальный результат", – цитирует Андронова bookmaker-ratings.

Напомним, Гент будет принимать Динамо сегодня, 23 сентября, начало встречи в 22:00.

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