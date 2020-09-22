"Чи спілкувався я з українцями Гента? Ні, не спілкувався ні з ким, оскільки у нас попереду серйозна гра і спілкуватися з футболістами команди-суперника буде не дуже правильно, можна від цього тільки розслабитися. Я абстрагуюся від цього і намагаюся думати тільки про майбутній матч.

Гент – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Місто красиве, але ми приїхали сюди грати у футбол. Що стосується фізичного стану команди, ми готові на сто двадцять відсотків. Нам потрібно тільки добре підготуватися в психологічному плані", – цитує Віталія Буяльського офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо б'ється з Гентом за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. На стадії плей-офф суперники зіграють два матчі – кияни стартують на виїзді. Гра розпочнеться 23 вересня о 22:00. У попередньому раунді команда Мірчі Луческу пройшла АЗ.

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