Донецький Шахтар стартує у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів виїзним протистоянням з бельгійським Генком. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Генк – Шахтар на "Футбол 24", стартує у вівторок, 3 серпня, о 21:00. Це прем'єрний поєдинок "гірників" під керівництвом італійського фахівця Роберто Де Дзербі у єврокубках. Шахтар розпочинає боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів з 3-го раунду кваліфікації.

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Британська контора William Hill віддає незначну перевагу донеччанам. Коефіцієнт на виїзну перемогу Шахтаря складає 2.30. Домашній тріумф чинного віце-чемпіона Бельгії – Генка – оцінюється у 3.00. Імовірність нічиєї – 3.10.

Bwin оперує схожими цифрами. На перемогу підопічних Де Дзербі можна поставити з коефіцієнтом 2.35. Аналогічний успіх бельгійців – 3.00. Цінник нічиєї – 3.20. Раніше команди не зустрічалися.

Нагадаємо, що Шахтар рухається Шляхом представників ліг. Переможці пар вийдуть у раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Невдахи ж потраплять до групового етапу Ліги Європи.

Генк посів друге місце у Лізі Жупіле за підсумками сезону 2020/21. Склад команди оцінюється у 134 мільйони євро за даними Transfermarkt. Найдорожчий гравець – сенсаційний бомбардир Пол Онуачу (20 млн євро).

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