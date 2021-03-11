Гасперіні не здивувався вильоту Ювентуса з ЛЧ – тренер Аталанти готує сюрпризи для Реала
Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не має наміру покидати Лігу чемпіонів услід за Ювентусом.
"Порту вибив Юве з турніру? Я не здивований. У Лізі чемпіонів грають сильні команди. В Італії Ювентус є топ-клубом, вони знають місцевий футбол і розуміють, яких гравців потрібно підписувати тут.
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Наша гра з Реалом? Іноді може виникнути страх тільки через назву суперника. Реал – команда високого рівня, вони грають ризиковано і можуть завдати шкоди. Але ми не боїмося зраджувати власному стилю. Я намагаюся діяти відповідно до своїх ідей", – цитує Гасперіні football-italia.
Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Аталанта – Реал мадридці на виїзді зуміли мінімально здолати Маліновського і компанію (1:0), матч-відповідь відбудеться 16 березня.
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