"Порту вибив Юве з турніру? Я не здивований. У Лізі чемпіонів грають сильні команди. В Італії Ювентус є топ-клубом, вони знають місцевий футбол і розуміють, яких гравців потрібно підписувати тут.

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Наша гра з Реалом? Іноді може виникнути страх тільки через назву суперника. Реал – команда високого рівня, вони грають ризиковано і можуть завдати шкоди. Але ми не боїмося зраджувати власному стилю. Я намагаюся діяти відповідно до своїх ідей", – цитує Гасперіні football-italia.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Аталанта – Реал мадридці на виїзді зуміли мінімально здолати Маліновського і компанію (1:0), матч-відповідь відбудеться 16 березня.

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