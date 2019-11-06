Гасперіні назвав результат, який влаштує Аталанту в матчі проти Манчестер Сіті

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився своїми очікуваннями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Манчестер Сіті – найсильніша команда в групі, і я вважаю, що він може стати одним з головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів цього року. Поєдинок з командою такого високого рівня зробить нас кращими. Я вірю, що якою б не була ця кампанія в Лізі чемпіонів, завдяки їй ми виростемо і станемо сильнішими.

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Чекаю чудового матчу проти чудової команди. Нам важливо досягнути гарного результату. Навіть нічия буде задовільним підсумком. Поки шкодуємо тільки про поразку від Шахтаря в Мілані. Але попереду ще три матчі. Перед нами відкрита і інша можливість. Якщо ми досягнемо позитивного результату, то зможемо продовжити боротьбу за місце в Лізі Європи", – наводить слова Гасперіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі Аталанта поступилася Манчестер Сіті з рахунком 1:5. Єдиний м'яч бергамасків забив Руслан Маліновський – гравець збірної України реалізував пенальті.

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