Гасперини назвал результат, который устроит Аталанту в матче против Манчестер Сити

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своими ожиданиями от матча 4 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Манчестер Сити – сильнейшая команда в группе, и я считаю, что он может стать одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом году. Поединок с командой такого высокого уровня сделает нас лучше. Я верю, что какой бы ни была эта кампания в Лиге чемпионов, благодаря ей мы вырастем и станем сильнее.

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Жду замечательного матча против великолепной команды. Нам важно достичь хорошего результата. Даже ничья будет удовлетворительным итогом. Пока жалеем только о поражении от Шахтера в Милане. Но впереди еще три матча. Перед нами открыта и другая возможность. Если мы достигнем положительного результата, то сможем продолжить борьбу за место в Лиге Европы", – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче Аталанта уступила Манчестер Сити со счетом 1:5. Единственный мяч бергамасков забил Руслан Малиновский – игрок сборной Украины реализовал пенальти.

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