Аякс приймав Аталанту в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Аяксу потрібна була лише перемога для виходу з групи, тому нідерландці досить жваво розпочали зустріч і були близькими, щоб відкрити рахунок.

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У другому таймі Раян Гравенберх підвів Аякс, залишивши свою команду у меншості. Фінальна навала амстердамців звільнила простір позаду і цим скористались гості, забивши переможний м'яч у зустрічі.

Руслан Маліновський спостерігав за виходом своєї команди у плей-офф з лави запасних.

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