Від перемоги до зради, або "Ви г**но": Циганков показав, що йому писав "вірний" фанат Динамо через Аякс

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков виклав цікаву сторі у свій Інстаграм після матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса, який завершився вильотом його команди.

"Хай щастить, брате. Я вірю в те, що ви це зробите", – написав фанат перд матчем Динамо – Аякс, в якому киянам треба було відіграти різницю у 2 голи, привезену з Амстердама. Але вже через неповних 5 годин настрій повідомлень змінився кардинально.

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"У який раз переконуюсь, що Динамо – г**но, як і нинішні гравці", – написав той же вболівальник. Воістину від перемоги до зради один крок. Вболівальницька вірність зашкалює.

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