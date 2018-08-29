toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Від перемоги до зради, або "Ви г**но": Циганков показав, що йому писав "вірний" фанат Динамо через Аякс

14:15 1057 Читать на русском
Від перемоги до зради, або "Ви г**но": Циганков показав, що йому писав "вірний" фанат Динамо через Аякс
Віктор Циганков

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков виклав цікаву сторі у свій Інстаграм після матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса, який завершився вильотом його команди.

"Хай щастить, брате. Я вірю в те, що ви це зробите", – написав фанат перд матчем Динамо – Аякс, в якому киянам треба було відіграти різницю у 2 голи, привезену з Амстердама. Але вже через неповних 5 годин настрій повідомлень змінився кардинально.

Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причини

"У який раз переконуюсь, що Динамо – г**но, як і нинішні гравці", – написав той же вболівальник. Воістину від перемоги до зради один крок. Вболівальницька вірність зашкалює.

Віктор Циганков, Динамо, фанат, Аякс, Ліга чемпіонів

Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в Європі

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо - Аякс Динамо Динамо Ліга чемпіонів футбольні фанати Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
37
хв
ПАОК
22:00
Бенфіка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук