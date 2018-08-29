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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ

Гармаш: Я не знаю, как лучше играть

14:42 344 Читати українською
Гармаш: Я не знаю, как лучше играть
Денис Гармаш / фото: Футбол 24

Полузащитник Динамо Денис Гармаш рассказал о своих впечатлениях от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса (0:0).

"Я не знаю, как лучше играть. Понятно, что есть куда расти. В Аякса было больше моментов, а мы старались не пропустить и забить, чтобы сохранить интригу. В итоге нам не удалось забить.

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У всех плохое настроение. Аякс лучше играл, а нам еще надо тренироваться. Мы начали хорошо, минут 10, а потом – то ли задохнулись, то ли они поняли, как мы играем. Во втором тайме я начал спешить открыть счет, как и мои партнеры, поэтому теряли мяч и получали контратаки.

Всем хотелось играть в Лиге чемпионов нам, болельщикам, президенту, но теперь это откладывается на следующий сезон.

Супряга? Хороший, быстрый нападающий, думаю, у него все впереди ", – рассказал Гармаш ютуб-каналу Динамо.

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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Динамо Киев - Аякс Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
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