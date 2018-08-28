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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Динамо – Аякс – нереалізований пенальті Тадіча

23:07 696 Читать на русском
Динамо – Аякс – нереалізований пенальті Тадіча
Динамо – Аякс: відеоогляд матчу

Динамо зустрічається з Аяксом у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу.

Кияни розпочали матч активніше, але могли пропустити у власні ворота вже на 14-й хвилині. Кендзьора сфолив на де Лігті у карному майданчику, а словенський рефері Дамір Скоміна без вагань вказав на "позначку". На щастя для киян, Тадіч не реалізував пенальті, пробивши у стійку.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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