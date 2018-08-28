Динамо – Аякс – нереалізований пенальті Тадіча

Динамо зустрічається з Аяксом у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу.

Кияни розпочали матч активніше, але могли пропустити у власні ворота вже на 14-й хвилині. Кендзьора сфолив на де Лігті у карному майданчику, а словенський рефері Дамір Скоміна без вагань вказав на "позначку". На щастя для киян, Тадіч не реалізував пенальті, пробивши у стійку.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів