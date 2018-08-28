Динамо – Аякс – нереалізований пенальті Тадіча

Ліга чемпіонів — 23:51 945
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Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів
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Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:58 19811
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Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти ВімблдонаАнглія — 20:55 2345
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Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в ЄвропіЛіга чемпіонів — 20:44 3201
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"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід ЛунінаІспанія — 19:11 5616
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