Гана стартувала на чемпіонаті світу матчем проти Португалії. Збірна поділилася секретами підготовки – футболісти підіймали бойовий настрій шаманськими співами та колоритними танцями прямо на полі після тренування.

Такий спосіб знайти єдність може бути дієвим, адже Гана фактично зібрала нову команду перед ЧС-2022. У збірну покликали багатьох футболістів (Іньякі Вільямс, Деніс Одой та інші), які народилися та все життя прожили в Європі.

Гана на Мундіалі потрапила в групу Н, отримавши в суперники Португалію, Уругвай і Південну Корею. Найвищим досягненням залишається 1/4 фіналу на ЧС-2010.

Гана – наймолодша збірна ЧС-2022, Аргентина та Мексика – в топ-3 найстарших