Гана шаманськими співами готувалася до битви з Роналду
Африканська збірна по-особливому налаштовується на матчі чемпіонату світу.
Гана стартувала на чемпіонаті світу матчем проти Португалії. Збірна поділилася секретами підготовки – футболісти підіймали бойовий настрій шаманськими співами та колоритними танцями прямо на полі після тренування.
Такий спосіб знайти єдність може бути дієвим, адже Гана фактично зібрала нову команду перед ЧС-2022. У збірну покликали багатьох футболістів (Іньякі Вільямс, Деніс Одой та інші), які народилися та все життя прожили в Європі.
Гана на Мундіалі потрапила в групу Н, отримавши в суперники Португалію, Уругвай і Південну Корею. Найвищим досягненням залишається 1/4 фіналу на ЧС-2010.
Гана – наймолодша збірна ЧС-2022, Аргентина та Мексика – в топ-3 найстарших