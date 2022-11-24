Гана стартовала на чемпионате мира матчем против Португалии. Сборная поделилась секретами подготовки – футболисты поднимали боевое настроение шаманским пением и колоритными танцами прямо на поле после тренировки.

Такой способ обрести единство может быть действенным, ведь Гана фактически собрала новую команду перед ЧМ-2022. В сборную позвали многих футболистов (Иньяки Уильямс, Денис Одой и другие), которые родились и всю жизнь прожили в Европе.

Гана на Мундиале попала в группу Н, получив в соперники Португалию, Уругвай и Южную Корею. Самым высоким достижением остается 1/4 финала на ЧМ-2010.

Гана – самая молодая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Мексика – в топ-3 самых возрастных