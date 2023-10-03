Уніон в стартовому матчі Ліги чемпіонів майже стримав Реал. Урс Фішер зробив ставку на організовану оборону, з чим німецька команда чудово впоралася. У Мадриді довелося повністю обійтися без контратак, а от сьогодні на зафарбованому в червоні кольори Олімпіаштадіоні можна було думати про перемогу.

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Господарі віддали м'яч супернику та жалили гострими контрвипадами. Вже на третій хвилині Гозенс забив після прострілу Беккера, але той гол скасували через офсайд. Уніон дуже майстерно розганяв швидкі атаки. Беренс і Беккер отримували гектари вільних зон і бігли на чужі ворота.

Змарнувавши кілька моментів, капітан "сталевих" нарешті відкрив рахунок. Беккер отримав пас з глибини від Крала та завершив контру успішним виходом на голкіпера. А через 7 хвилин Шеральдо оформив дубль – Духі закинув з глибини, Тузар скинув на вільного Беккера, а той пробив точно.

Наприкінці першого тайму Уніон пропустив необов'язковий гол після стандарту – відзначився Ніакате. А на початку другого Берлін ковтнув ще один після стандарту. Орта акуратно підіграв, а Брума ювелірним ударом у "дев'ятку" зрівняв рахунок.

Уніон зумів повернути собі контроль над ситуацією та знову почав створювати моменти. Беккер завдав ще кількох ударів з вигідних позицій. Ааронсон на останніх хвилинах дивом не влучив по воротах, зустрівшись з м'ячем на 11-метровій позначці.

У підсумку Уніон знову здобув менше, ніж заслужив. На останніх секундах компенсованого часу Берлін пропустив третій вирішальний гол від Каштру. Німецька команда опинилася на дні групи С, хоча видала два солідні матчі. Брага набрала перші очки після поразки від Наполі.

Зальцбург і Реал Сосьєдад у першому турі створили несподіванки. Австрійці обіграли Бенфіку, а баски відібрали очки в Інтера. Але рівної боротьби сьогодні не вийшло. Зальцбург сміливо, але розбито пресингував. Сосьєдад з перших хвилин захопив ініціативу та забив швидкий гол зусиллями Оярсабаля.

Гості продовжували домінувати – Кубо та Барренечеа розривали суперників один в один. Другий гол був справою часу, і час настав у середині першого тайму. Браїс Мендес протягнув м'яч з власної половини до чужого штрафного без жодного спротиву, а потім покотив повз всіх австрійців.

По перерві вболівальники не побачили голів. Зальцбург міг відновити інтригу, коли Шіміч заробив пенальті, однак VAR виправив рішення головного арбітра та не дозволив пробити 11-метровий. Реал Сосьєдад з 4 очками вийшов на перше місце групи D. Зальцбург з 3 балами залишився другим.