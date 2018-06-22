"Футбольні канікули з ФФУ": запрошуються діти та юнаки

Уже зовсім скоро, 16 червня, на НТК ім. В. Баннікова стартує новий проект, ініційований Федерацією футболу України, — "Футбольні канікули з ФФУ".

Детальніше про нього розповів перший віце-президент федерації Вадим Костюченко.

— Вадиме Костянтиновичу, розкажіть, будь ласка, про те, якими будуть "Футбольні канікули з ФФУ".

— Це абсолютно новий проект, який ми започатковуємо вже наступними вихідними, починаючи з 16 червня. Ми чудово розуміємо, що далеко не всі діти, які мають канікули в школі, у літні дні виїжджають на відпочинок на море чи за місто, тому батькам доводиться імпровізувати, щоб організувати для малечі корисне та безпечне проведення вільного часу. Федерація футболу України вирішила допомогти їм у цьому, запросивши на "Футбольні канікули з ФФУ".

— Куди дітям приходити і що із собою мати?

— "Футбольні канікули з ФФУ" проходитимуть на полях НТК ім. В. Баннікова у будні та вихідні. Із собою обов’язково необхідно мати довідку від лікаря про стан здоров’я та дозвіл від батьків, а також спортивну форму, взуття та хороший настрій. Дітки та підлітки (хлопчики й дівчатка) матимуть змогу займатися з кваліфікованим тренером, а потім зможуть зіграти матч з однолітками та виграти призи. Крім того, учасники "Футбольних канікул з ФФУ" зможуть долучитися до дитячого фан-руху "Вірні збірній" та отримати сертифікати на відвідування матчів національної збірної.

— Яка основна мета цього проекту?

— Перш за все, ми прагнемо відволікти дітей від гаджетів, вберегти від поганої компанії та зайняти їх спортом. Цілком можливо, що саме "Футбольні канікули з ФФУ" для багатьох із них стануть стимулом для ведення здорового способу життя в майбутньому. Окрім того, можливо, серед учасників проекту вдасться відкрити нові таланти, що зможуть надалі займатися у футбольній академії ФФУ, відбір до якої також стартує найближчим часом.