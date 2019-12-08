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Футболісти Реала обмінялись подарунками на Різдвяній вечірці

17:14 149 Читать на русском
Футболісти Реала обмінялись подарунками на Різдвяній вечірці
Реал Мадрид / ФК Реал Мадрид

Традиційна вечеря з подарунками – так готуються до Різдва зіркові гравці мадридського клубу.

Гравці мадридського Реала влаштували командну вечерю в одному з ресторанів і зіграли у "Таємного Санту" – гру, під час якої всі анонімно обмінюються подарунками, повідомляє видання AS. Гарету Бейлу дісталася ключка для гольфу – такий подарунок йому зробив захисник Марсело.

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Хавбеку Лукасу Васкесу презентували вагу – кілька тижнів тому він зламав палець, впустивши такий пристрій собі на ногу. Форвард Лука Йовіч отримав у подарунок словник іспанської мови, оскільки відчуває труднощі з його вивченням. Півзахисники Браїм Діас і Жуніор Вінісіус стали володарями іграшок, а захисник Ферлан Менді – цегли.

До слова, Бейл покинув вечерю першим – на півгодини раніше за інших. Форвард Карім Бензема і хавбек Тоні Кроос на зустрічі не були присутні.

Cena de equipo // Team dinner #HalaMadrid

Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

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Теги
Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Ферлан Менді Ферлан Менді Браїм Діас Браїм Діас Гарет Бейл Гарет Бейл Тоні Кроос Тоні Кроос Карім Бензема Карім Бензема Марсело Марсело Лукас Васкес Лукас Васкес Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч
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