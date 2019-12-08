Футболісти Реала обмінялись подарунками на Різдвяній вечірці

Традиційна вечеря з подарунками – так готуються до Різдва зіркові гравці мадридського клубу.

Гравці мадридського Реала влаштували командну вечерю в одному з ресторанів і зіграли у "Таємного Санту" – гру, під час якої всі анонімно обмінюються подарунками, повідомляє видання AS. Гарету Бейлу дісталася ключка для гольфу – такий подарунок йому зробив захисник Марсело.

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Хавбеку Лукасу Васкесу презентували вагу – кілька тижнів тому він зламав палець, впустивши такий пристрій собі на ногу. Форвард Лука Йовіч отримав у подарунок словник іспанської мови, оскільки відчуває труднощі з його вивченням. Півзахисники Браїм Діас і Жуніор Вінісіус стали володарями іграшок, а захисник Ферлан Менді – цегли.

До слова, Бейл покинув вечерю першим – на півгодини раніше за інших. Форвард Карім Бензема і хавбек Тоні Кроос на зустрічі не були присутні.